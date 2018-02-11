التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات يؤكدون المشاركة في الوقفات الاحتجاجية لتكتل نقابات الوظيف العمومي
تدعو التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "SNTE"، نظار ثانويات الوطن إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية لعمال التربية والتجند للمشاركة بفعالية في الوقفات الاحتجاجية لتكتل نقابات الوظيف العمومي يوم الأربعاء 14/02/2018 أمام مقرات الولايات.
كما تدعو نظار الوطن إلى الالتزام بإضراب يومي: 20 و21/02/2018 الذي دعا إليه تكتل نقابات قطاع التربية، وهذا في سبيل التعجيل بالإفراج عن تعديلات معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية.
كما تغتنم التنسيقية الوطنية الفرصة لتجديد دعوتها للأسلاك المتضررة من المرسوم التنفيذي 12-240 إلى التكتل وتنسيق الجهود
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