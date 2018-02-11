تدخل الجيش لفك العزلة وفتح المسالك إثر التساقط الكثيف للثلوج
تنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتدخل السريع للوحدات المرابطة في المناطق التي تشهد اضطرابات جوية، وفي إطار المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبي، وإثر موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج التي عرفتها بعض مناطق الوطن، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وباتنة الناحية العسكرية الخامسة، والبليدة الناحية العسكرية الأولى ، يوم أمس 10 فيفري 2018، لفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين.
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