

التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات يؤكدون المشاركة في الوقفات الاحتجاجية لتكتل نقابات الوظيف العمومي‎ تدعو التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "SNTE"، نظار ثانويات الوطن إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية لعمال التربية والتجند للمشاركة



مصرع 71 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية في مقاطعة موسكو تحطمت طائرة ركاب روسية اليوم الأحد بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.



تدخل الجيش لفك العزلة وفتح المسالك إثر التساقط الكثيف للثلوج تنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتدخل السريع للوحدات المرابطة في المناطق التي تشهد اضطرابات جوية،



رابطة حقوق الإنسان تطالب "مساهل" و"ماكرون" بالتدخل · الجالية الجزائرية مستهدفة ..وحقوقها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، أن الجالية الجزائرية مستهدفة بعد تسجيل جرائم



زيتوني: 70 ألف حالة إصابة بالسرطان بالجزائر في 2025 · استحداث لجنة تتكفل بالغدة الدرقية أعلن المسؤول المكلف بمتابعة وتقييم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 الأستاذ مسعود زيتوني ، أمس، بالجزائر العاصمة عن استحداث



الفرقة الموسيقية "بوسعدية ساوند" تقدم عرضا فنيا بالعاصمة أحيت الفرقة الموسيقية "بوسعدية سانود" للتعاونية الثقافية "عون" لمدينة سطيف مساء أول أمس حفلا استعراضيا تعاقبت فيه المشاهد لتصوير قيم الحب و التآزر في رحلة



تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر قرّر الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدّة شهر ابتداء من الأمس وإلى غاية يوم 11 مارس 2018. وذكرت الرئاسة



مخطط لإعادة اكتساح السوق الوطنية والجهوية يسعى مجمع ذراع بن خدة للنسيج الصناعي الذي يقع على بعد 10 كم غرب تيزي وزوي وهي شركة تابعة للمؤسسة الجزائرية للمنسوجات الصناعية والتقنية إلى



تسليم (771) حافلة وشاحنة "مرسيدس-بنز" لفائدة وزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث وتشجيع المنتوج الوطني، وتطبيقا