تسليم (771) حافلة وشاحنة "مرسيدس-بنز" لفائدة وزارة الدفاع الوطني ومؤسسات





مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث وتشجيع المنتوج الوطني، وتطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها، بما يُلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، تم اليوم الأحد 11 فيفري 2018، تسليم )771) حافلة وشاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز من قبل شركة AMS-MB / رويبة، بالناحية العسكرية الأولى، منها (454) لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، و(317) لمؤسسات إقتصادية عمومية وخاصة.

للإشارة، فان هذه العملية النوعية تأتي تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى خلق نسيج إقتصادي وطني متكامل، كما تبرز الأشواط الكبيرة التي بلغها الجيش الوطني الشعبي في شتي المجالات.

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