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11/02/2018 12:05:00

توقيف مهربين وحجز 03مركبات رباعية 3,6 طن من المواد الغذائية


أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة  مهربين (02) وضبطت شاحنة و(03) مركبات رباعية الدفع و(7400) لتر من الوقود و(3,6) طن من المواد الغذائية، فيما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسانالناحية العسكرية الثانية ، إحدى عشر (11) تاجر مخدرات وضبطت (66,03) كيلوغرام من الكيف المعالج و(500) قرص مهلوس.

 

 من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار.

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