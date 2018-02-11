

بن غبريط تؤكد: منع المضربين من دخول المؤسسات التربوية إجراء غير قانوني · بوديبة : لا أحد يملك الحق في التعرض للأساتذة المضربين انتقد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار قرارات وزارة التربية الوطنية، من



"الجالية" تحتج أمام القنصلية بمرسيليا نظم عدد من أفراد من الجالية الجزائرية المقيمين بمرسيليا وقفة أمام القنصلية الجزائرية، على خلفية عمليات القتل التي طالت جزائريين ينحدرون من ولاية خنشلة. وذكرت مصادر



انقاذ عائلة من موت محقق بسبب اختناق بالغاز "بتيسمسيلت" علمنا على لسان المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بتيسمسيلت هذا الاحد في حدود الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا أنه تم انقاض عائلة تتكون



محسن بلعباس على رأس "الأرسيدي" لعهدة جديدة أعيد انتخاب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس مساء أول أمس، على رأس الحزب لعهدة جديدة تدوم خمس سنوات و ذلك



المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال البرلمان الإفريقي يشارك المجلس الشعبي الوطني، ممثلا بنائب رئيس المجلس مكلف بالعلاقات الخارجية جمال بوراس في أشغال البرلمان الإفريقي لدعم وحدة إفريقيا وتنميتها على المستويات السياسية، الاقتصادية



العواصف الثلجية تجتاح ولايات الوطن · أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية ،أمس، عن استمرار تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل بوسط وشرق الوطن خلال



صعوبات كبيرة في حركة السير بالطريق الوطني رقم 19 جراء تساقط الثلوج لاسيما في النقطة الفاصلة بين بوقايد والازهرية تسبب تساقط الثلوج هذا السبت باقليم تراب ولاية تيسمسيلت حيث تم تسجيل صعوبات كبيرة في حركة السير على طول الطريق رقم 19 في شطره بين



وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز بسیدي بلعباس توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بغاز ثاني أوكسید الكربون داخل منزلھم بحي سیدي الجیلالي في ولاية سیدي بلعباس.الضحايا من عائلة واحدة 3 نساء



كتائب المقاومة الوطنية ترفع حالة التأهب في صفوفها للرد على أي عدوان على شعبنا أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفع حالة التأهب في صفوف أفرادها ومقاتليها، تحسباً لأي عدوان صهيوني على شعبنا الفلسطيني في