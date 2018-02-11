المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال البرلمان الإفريقي
يشارك المجلس الشعبي الوطني، ممثلا بنائب رئيس المجلس مكلف بالعلاقات الخارجية جمال بوراس في أشغال البرلمان الإفريقي لدعم وحدة إفريقيا وتنميتها على المستويات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى 23 فيفري الجاري. وسيقوم نائب رئيس المجلس الوطني جمال بوراس بصفته عضو دائم بالبرلمان الإفريقي، رفقة روجي نكودو دانغ، رئيس البرلمان الإفريقي بزيارة كل من البلدان الآتية : جنوب إفريقيا، السنغال، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا بيساو والرأس الأخضر.
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