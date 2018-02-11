العواصف الثلجية تجتاح ولايات الوطن





· أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية ،أمس، عن استمرار تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل بوسط وشرق الوطن خلال الـ 48 ساعة القادمة، يحدث هذا في وقت تسبب فيه التساقط الكثيف بغلق المسالك والطرق الوطنية، وكشفت النشرية أن العواصف الثلجية ستمس 16 ولاية. وكشفت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة عن سقوط كثيف للثلوج بوسط وشرق البلاد، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 و 800 متر بداية من ظهيرة الأمس، مؤكدة أنه بالنسبة للولايات تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة والجلفة فإن الثلوج مرتقبة إلى اليوم في حدود الساعة الثالثة صباحا، ويرتقب أن يكون سمك الثلوج بين 10 و15 سنتم. أما بالنسبة لولايات بومرداس، البويرة، تيزي وز، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، أم البواقي وجنوب قسنطينة، فيتوقع أن تكون صلاحية النشرية إلى غاية اليوم في حدود الساعة التاسعة صباحا، ويتوقع أن تصل سمك الثلوج إلى 20 سنتيم.

"الثلوج" تتسبب في غلق العديد من الطرقات الوطنية

تسبّب التساقط الكثيف للثلوج في غلق عدة طرق وطنية- حسب بيان للدرك الوطني-، وتسببت الإضطرابات الجوية في تأثر الطرق في 4 ولايات، وكذا إنقطاع 5 طرق وطنية، و إنقطاع طريق ولائي واحد.وأكّد ذات المصدر، تراكم الثلوج على الطريق الوطني رقم 33 على مستوى تيكجدة بالبويرة وبالطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بتيزي وزو، إضافة إلى انجراف التربة على الطريق الوطني رقم 15 بين افرحونان والشرفة. وتراكم الثلوج على الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي نكولان بتيزي وزو. على الطريق الوطني رقم 87 من قرية أولاد عزوز إلى ثنية الرصاص بباتنة.

أمطار رعدية على المناطق الساحلية الوسطى و الشرقية

أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل بوسط و شرق الوطن خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتشمل التوقعات التي تستمر إلى غاية صبيحة اليوم على الساعة الـ 6 كل من ولايات تيبازة وعين الدفلى والعاصمة و بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل و سكسكدة وعنابة والطارف.وخلال مدة صلاحية هذه النشرية, ستبلغ كميات الأمطار المتوقعة أو تتجاوز محليا 30 ملم و ستتميز أيضا بهبوب رياح قوية مصحوبة برعود.

الثلوج تتسبب في صعوبة السير عبر محاور الطرق الجبلية بباتنة

تسببت ،أمس، الثلوج المتراكمة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وكذا الجليد في صعوبة حركة سير المركبات على بعض محاور الطرق لاسيما الجبلية منها عبر ولاية باتنة, حسب ما استفيد من رئيس مكتب أمن الطرقات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية الرائد حمبلي عراس. وتعلق الأمر وفق المصدر بالطرقين الوطنيين 87 الرابط بين باتنة وبسكرة مرورا بثنية العابد و77 الرابط بين مدينتي باتنة ومروانة بمنطقة حيدوسة والولائيين 172 الرابط بين منطقة عين الطين وبلدية ايشمول و45 الرابط بين مدينتي ايشمول وآريس ليتم فتحها كلها امام حركة المرور . ووجه الرائد عراس نصائح لمستعملي الطرق لاسيما على هذه المحاور بتوخي الحيطة والحذر واحترام قانون المرور وقواعد القيادة السليمة لتفادي حوادث المرور التي تتسبب فيها بالدرجة الأولى كما قال - السرعة المفرطة والتجاوز الخطير .

مديرية الأشغال العمومية: تسخير كل الإمكانات لفتح الطرقات

أفاد رئيس مصلحة الاستغلال وصيانة الطرق بمديرية الأشغال العمومية بالولاية عبد الكريم بلقاسم بأن مصالح مديرية الأشغال العمومية سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لفتح الطرقات ومنها الوطنيين 31 و86 والولائيين رقم 08 و 160 التي أغلقتها الثلوج وتراكم الجليد بالمناطق الجبلية خاصة حيث عمدت ليلة الجمعة إلى السبت إلى وضع الملح واستخدام كاسحات الثلوج لتسهيل حركة السير على هذه المحاور .وتبقى مصالح التدخل لذات المديرية تتابع وضعية الطرقات عبر الولاية والسهر على سيولة حركة المركبات بها إلى غاية تحسن أحوال الطقس.

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