صعوبات كبيرة في حركة السير بالطريق الوطني رقم 19 جراء تساقط الثلوج لاسيما في النقطة الفاصلة بين بوقايد والازهرية





تسبب تساقط الثلوج هذا السبت باقليم تراب ولاية تيسمسيلت حيث تم تسجيل صعوبات كبيرة في حركة السير على طول الطريق رقم 19 في شطره بين بلديتي بوقايد والازهرية وهذا وفقا لما افادت به فرقة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني. واستنادا لما اكده مصدرنا على لسان الفرقة انه ادت كميات الثلوج المتساقطة الى خلق صعوبات كبيرة في حركة سير العربات لاسيما ذات الوزن الثقيل بشطر الطريق المذكور نتيجة تشكل طبقة من الجليد حسب ذات السلك الأمني.

وتعمل مصالح الحماية المدنية مدعومة بعناصر من مديرية الاشغال العمومية في تسهيل حركة المرور بواسطة كاسحات الثلوج ووضع مادة الملح.

وحسب المحطة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف (تيارت) فان تساقط الثلوج سيتواصل باقليم ولاية تيسمسيلت خلال 24 ساعة المقبلة ولاسيما على المرتفعات التي يفوق علوها 900 متر.

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