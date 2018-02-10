وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز بسیدي بلعباس
توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بغاز ثاني أوكسید الكربون داخل منزلھم بحي سیدي الجیلالي في ولاية سیدي بلعباس.الضحايا من عائلة واحدة 3 نساء ورجل، وقد توفوا منذ عدة مند عدة أيام ،و الیوماكتشفت من طرف الجیران، بعد خروج الرائحة من المنزل .وتدخلت مصالح الحماية المدنیة والأمن من أجل إنتشال جثث الضحايا، ونقلھم لمصلحةحفظ الجثث بمستشفى الولاية ، بالاضافة الى فتح تحقیق في الحادث
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