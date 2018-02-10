وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز بسیدي بلعباس

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بغاز ثاني أوكسید الكربون داخل منزلھم بحي

سیدي الجیلالي في ولاية سیدي بلعباس.

الضحايا من عائلة واحدة 3 نساء ورجل، وقد توفوا منذ عدة مند عدة أيام ،و الیوم

اكتشفت من طرف الجیران، بعد خروج الرائحة من المنزل .

وتدخلت مصالح الحماية المدنیة والأمن من أجل إنتشال جثث الضحايا، ونقلھم لمصلحة

حفظ الجثث بمستشفى الولاية ، بالاضافة الى فتح تحقیق في الحادث