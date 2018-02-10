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10/02/2018 18:03:00

كتائب المقاومة الوطنية ترفع حالة التأهب في صفوفها للرد على أي عدوان على شعبنا


أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفع حالة التأهب في صفوف أفرادها ومقاتليها، تحسباً لأي عدوان صهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما بعد اسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16 فجر اليوم.

وأكدت الكتائب على حق سوريا في الدفاع عن سيادتها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في دفاعه عن أرضه ضد العدوان الصهيوني.

وقالت الكتائب: أننا غير معنيين بالتصعيد العسكري تفادياً لما يمر به شعبنا الفلسطيني من أزمات متراكمة، ولكن إذا فرضت معادلة الحرب علينا، لن نقف مكتوفي الأيدي وسيكون ردنا شرساً في الدفاع وحماية شعبنا الفلسطيني.

 

وشددت كتائب المقاومة الوطنية ، على مواصلة التجهيز والإعداد بكافة الوسائل القتالية واللوجستية لكافة وحداتها لخوض المعركة المقبلة في حال نشوبها مع الاحتلال الصهيوني.

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