رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد،موقفنا من العهدة الخامسة بعد مؤتمرالحزب





على غرار احياء الذكرى السادسة لتاسيس حزب جبهة المستقبل قال عبد العزيز بلعيد هذا السبت رئيس “إن حزبه السياسي ليس جمعية مساندة او تأييد عكس تشكيلات اخرى ”،مؤكدا ان حزبه لم لن يتعرض لضغوطات دعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية ابدا .

موشيرا في ندوة صحفية عقدها بمناسبة الاحتفالية السادسة لتأسيس حزب المستقبل بالاطلس أن كل الشعب جزائري يتمتع بالشروط الدستورية له كامل الحقوق في الترشح للرئاسيات، لانه في نهاية المطاف الكلمة تعود للشعب، وعن ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.قال رئيس الحزب موقفنا مؤجل الى غاية انعقاد مؤتمر الحزب خلال الاشهر المقبلة

وأوضح ذات المتحدث معلقا على تصريحات رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي بخصوص إجبارية تدريس الأمازيغية، بأن الدستور الجزائري الجديد قد فصل بخصوص تكريس الهوية الأمازيغية، داعيا السياسيين بأن يصوغوا خطابا جامعا في الساحة، بدل الخطابات التي تؤدي إلى تعقيد الوضع والدفع نحو العنف.

أما عن الغليان الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية منذ أشهر، فأبرز رئيس جبهة المستقبل بأن النقابات هي من تمنح الحصانة للمؤسسات على اختلافها، ولابد على الحكومة من التعامل معها كشريك في التنمية بالحوار، بدل أن تكيل لها باستعمال القضاء ضدها أو خلق نقابات موازية لها.

وفي هذا السياق انتقد منشط الندوة التأخر في التعامل مع مطالب النقابات، حتى صار منطق القوة حقيقة ثابتة لدى كل فئات المجتمع للوصول إلى مطالبهم، وضرب مثالا بدخول أفراد الشرطة والدرك الوطني في حوار مع المضربين في الشارع بدل المسؤولين والنواب والسياسيين .

وأضاف رئيس جبهة المستقبل بأن النتائج الإيجابية التي حققها حزبه في الإستحقاقات الإنتخابية الاخيرة مستحقة على الرغم من أن حداثة تأسيسه، مرجعا ذلك إلى أن مناضليه من ذوي الخبرة والتسيس في الساحة السياسية، منهم من كانوا قياديين في أحزاب سياسية أخرى قبل التحاقهم جبهة المستقبل .

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