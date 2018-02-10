وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يمثل رئيس الجمهورية في القمة العالمية للحكومات بدبي





استنادا الى مصادر اعلامية اكدت ان وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 2018المزمع انعقادها في دبي بالإمارات العربية المتحدة من 11 إلى 13 فيفري الجاري.وسيشارك في القمة العالمية للحكومات 4000 شخصية من 140 دولة و16 منظمة دولية، من ضمنهم رؤساء ونواب رؤساء دول ورؤساء وزراء، وشخصيات قيادية عالمية من القطاعين الحكومي والخاص، في 120 جلسة تفاعلية يشارك فيها أكثر من 130 متحدثاً عالمياً.وستتناول هذه القمة عدة محاور أهمها مستقبل الصحة المتكاملة والتكنولوجيا الحيوية، مجتمعات المستقبل: الثقافة البشرية ورحلة التطور الإنساني في القرن المقبل، صناعة الهوية الحكومية، أهمية الأمل في استشراف مستقبل أفضل للبشرية، الدول الافتراضية ومستقبل الحوكمة العالمية، مستقبل التعليم الشخصي، العملات الافتراضية ومستقبل سوق المال، الأبعاد الجديدة للعدالة في عصر التكنولوجيا.وتعتبر القمة العالمية للحكومات أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، تعمل كمنصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة.

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