الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/02/2018 16:18:00

قتلى وجرحى في اعتداء على مسجد ببنغازي "ليبيا"


سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي شرقي ليبيا

وذكر موقع "بوابة الوسط" أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل قتيلا و72 جريحا، وصفت مسؤولة في المستشفى إصاباتهم بالمتفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، فيما أفادت مصادر طبية لوكالة "رويترز" بسقوط قتيلين.ويشار إلى أن محيط المستشفى شهد حالة من الفوضى والهلع.وكشف الناطق الرسمي باسم مديرية أمن بنغازي، معتز العقوري أن الانفجار الذي وقع في مسجد أبو هريرة بمنطقة الماجوري ناجم عن "حقيبتين وضعت إحداهما في الحمامات الخاصة بالمسجد والأخرى في خلوة المسجد".وكانت الأنباء الأولية تتحدث عن تفجير سيارة مفخخة بالقرب من المسجد. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.  ... ومن جهة اخرى طالب  وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب كافة المستشفيات في مدينة بنغازي شرق البلاد، بالتواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة، في أعقاب تفجير استهدف مسجد سعد بن عبادة في بين منطقة الماجوري وشارع سيدي عبدالجليل (البركة) وسط المدينة، وأسفر عن سقوط قتيل واحد و 72 جريحًا.وأوضح عقوب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة على تواصل مع الجميع للإطمئنان على الجرحى، وتوفير النواقص التي تعاني منها المستشفيات في بنغازي من مستلزمات طبية وأدوية. وحمّـل عقوب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية، مشددًا على ضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بحماية المدنيين، كما استنكر «تكرار العمل الإرهابي الجبان الذى قامت به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون في بنغازي في استهداف المصلين أمام مسجد سعد بن عبادة». 

 


 

 

 

عدد القراءات 63 مرة | قراءات اليوم 63 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

علماء يكتشفون أثار ضخم.. 60 ألف مبنى بنتها حضارة المايا

يواصل علماء الآثار دراسة حضارة قبائل المايا، وبين الفينة والأخرى يكتشفون آثارا عجيبة وغريبة من صنع حضارتهم الغامضة.
image

مجلة “الجيش” تتهم : “أطراف تحاول المساس بصورة المؤسسة العسكرية”

 قالت مجلة “الجيش” في مقال صدر في عددها الخاص بشهر فيفري بان رد المؤسسة العسكرية، بشان قضية العسكريين المتقاعدين كان “بدافع موضوعي” للتصدي لبعض “الأقلام
image

قتلى وجرحى في اعتداء على مسجد ببنغازي "ليبيا"

سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي شرقي ليبيا
image

سعيد سعد يعلن عن انسحابه من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية

اعلن سعيد سعدي اليوم انسحابه من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. وقال سعدي الذي انسحب من رئاسة الارسيدي في المؤتمر السابق “بداية من هذا الصباح
image

عمر البشير سنجعل من جيش السودان القوة التي ردعية ..نحن جاهزون ..

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن لدى بلاده برنامجا مع روسيا لتطوير القواتها المسلحة "لتكون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمة ومقدراتها".وأفادت
image

تدشين ناقل الغاز الرابط بين الحقول الغازية للجنوب الغربي بحاسي رمل

دشن يوم الخميس ناقل الغاز (GR5) الذي ينقل  الغاز من رقان الى محطة الضغط GR5على مسافة تفوق 700 كيلو متر, من طرف الرئيس  المدير العام لمجمع
image

إرهابي يسلم نفسه بتمنراست (وزارة الدفاع الوطني)

قام إرهابي, صباح يوم الخميس, بتسليم نفسه  للسلطات العسكرية بتمنراست و بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة,  حسب ما أفادت به وزارة الدفاع
image

النقل الجوي للبضائع سيساهم في تدعيم الاقتصاد

قال وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أن فتح مجال النقل الجوي للبضائع أمام الخواص  في الوقت الحالي، سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتسويقه
image

ضعف التحكم في التكنولوجيا ساهل للاجانب نيل الصفقات وتسيير خدمات الأنترنت :فرعون

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام  والاتصال و الرقمنة، إيمان هدى فرعون،امس الاربعاء بالجزائري ان ضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا واقع يعترف به و لكن اذا
image

وصول جثمان المجاهد المرحوم عمار بن عودة إلى مطار رابح بيطاط بعنابة

وصل جثمانالمجاهد العقيد بن مصطفى بن عودة المعروف باسم عمار بن عودة مساء امس الأربعاء إلى مطار رابح بيطاط بعنابة  حيث كان في مراسم الاستقبال والي
قيم هذا المقال
0