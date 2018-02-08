

علماء يكتشفون أثار ضخم.. 60 ألف مبنى بنتها حضارة المايا يواصل علماء الآثار دراسة حضارة قبائل المايا، وبين الفينة والأخرى يكتشفون آثارا عجيبة وغريبة من صنع حضارتهم الغامضة.



مجلة “الجيش” تتهم : “أطراف تحاول المساس بصورة المؤسسة العسكرية” قالت مجلة “الجيش” في مقال صدر في عددها الخاص بشهر فيفري بان رد المؤسسة العسكرية، بشان قضية العسكريين المتقاعدين كان “بدافع موضوعي” للتصدي لبعض “الأقلام



قتلى وجرحى في اعتداء على مسجد ببنغازي "ليبيا" سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، جراء انفجار استهدف مسجدا بمدينة بنغازي شرقي ليبيا



سعيد سعد يعلن عن انسحابه من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية اعلن سعيد سعدي اليوم انسحابه من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. وقال سعدي الذي انسحب من رئاسة الارسيدي في المؤتمر السابق “بداية من هذا الصباح



عمر البشير سنجعل من جيش السودان القوة التي ردعية ..نحن جاهزون .. أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن لدى بلاده برنامجا مع روسيا لتطوير القواتها المسلحة "لتكون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمة ومقدراتها".وأفادت



تدشين ناقل الغاز الرابط بين الحقول الغازية للجنوب الغربي بحاسي رمل دشن يوم الخميس ناقل الغاز (GR5) الذي ينقل الغاز من رقان الى محطة الضغط GR5على مسافة تفوق 700 كيلو متر, من طرف الرئيس المدير العام لمجمع



إرهابي يسلم نفسه بتمنراست (وزارة الدفاع الوطني) قام إرهابي, صباح يوم الخميس, بتسليم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست و بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع



النقل الجوي للبضائع سيساهم في تدعيم الاقتصاد قال وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أن فتح مجال النقل الجوي للبضائع أمام الخواص في الوقت الحالي، سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتسويقه



ضعف التحكم في التكنولوجيا ساهل للاجانب نيل الصفقات وتسيير خدمات الأنترنت :فرعون قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة، إيمان هدى فرعون،امس الاربعاء بالجزائري ان ضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا واقع يعترف به و لكن اذا