سعيد سعد يعلن عن انسحابه من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية
اعلن سعيد سعدي اليوم انسحابه من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. وقال سعدي الذي انسحب من رئاسة الارسيدي في المؤتمر السابق “بداية من هذا الصباح لست مناضلا في الارسيدي”.وجاء هذا الاعلان في كلمة مطولة القاها امام مؤتمري الارسيدي في فندق الهيلتون، قال عنها ” هي اخر كلمة له كمناضل سياسي”.
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