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08/02/2018 14:34:00

إرهابي يسلم نفسه بتمنراست (وزارة الدفاع الوطني)


قام إرهابي, صباح يوم الخميس, بتسليم نفسه  للسلطات العسكرية بتمنراست و بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة,  حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات  الجيش الوطني الشعبيي سلّم إرهابي نفسهي صباح اليوم 08 فيفري 2018 للسلطات  العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع  كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء و يتعلق الأمر بالإرهابي المسمى "أ. مالك" المكنى  "أبو مالبو"ي الذي التحق بالجماعات الارهابية  سنة 2014".

و أكدت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أن "هذه النتائج الإيجابية المحققة عبر  مختلف النواحي العسكرية تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل  فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن".

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