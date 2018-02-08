النقل الجوي للبضائع سيساهم في تدعيم الاقتصاد





قال وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أن فتح مجال النقل الجوي للبضائع أمام الخواص في الوقت الحالي، سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتسويقه عاليما، كما سيمكن الخواص من إقتناء طائرات من شأنها تخفيف الضغط على الأسطول الجزائري الذي يملك 57 طائرة فقط.وأوضح عبد الغاني زعلان، اليوم، خلال رد على السؤل الشفوي الذي رفعه له النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياحول مطار ولاية تيارت، أن 48 بالمائة من الأسطول الجوية الجزائرية يوجه إلى النقل الداخلي ما أدي إلى زيادة المشاكل المالية بها، لأن ربحه منخفض مقارنة مع الرحلات الدولية.كما دافع زعلان عن شركة الطاسيلي لطيران، مبرزا أن ضُعف أسطولها الجوي المقدر بـ 12 طائرة لا يمكّنها من توفير الخدمات بشكل دائم رغم سعيها لتحقيق ذلك.وفي ذات الشأن أوضح الوزير أن الشركة الطاسيلي لطيران ليست متخصصة في النقل العمومي في الأصل، بل في نقل الإطارات العاملة في الجنوب وهي تابعة لشركة سوناطراك.كما إعترف زعلان مرة أخرى بالوضعية المالية الصعبة التي تتواجد بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لافتا إلى مخطط خاص يقوم به الطاقم الجديد لتطوير المؤسسة.

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