

عمر البشير سنجعل من جيش السودان القوة التي ردعية ..نحن جاهزون .. أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن لدى بلاده برنامجا مع روسيا لتطوير القواتها المسلحة "لتكون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمة ومقدراتها".وأفادت



تدشين ناقل الغاز الرابط بين الحقول الغازية للجنوب الغربي بحاسي رمل دشن يوم الخميس ناقل الغاز (GR5) الذي ينقل الغاز من رقان الى محطة الضغط GR5على مسافة تفوق 700 كيلو متر, من طرف الرئيس المدير العام لمجمع



إرهابي يسلم نفسه بتمنراست (وزارة الدفاع الوطني) قام إرهابي, صباح يوم الخميس, بتسليم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست و بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع



النقل الجوي للبضائع سيساهم في تدعيم الاقتصاد قال وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أن فتح مجال النقل الجوي للبضائع أمام الخواص في الوقت الحالي، سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتسويقه



ضعف التحكم في التكنولوجيا ساهل للاجانب نيل الصفقات وتسيير خدمات الأنترنت :فرعون قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة، إيمان هدى فرعون،امس الاربعاء بالجزائري ان ضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا واقع يعترف به و لكن اذا



وصول جثمان المجاهد المرحوم عمار بن عودة إلى مطار رابح بيطاط بعنابة وصل جثمانالمجاهد العقيد بن مصطفى بن عودة المعروف باسم عمار بن عودة مساء امس الأربعاء إلى مطار رابح بيطاط بعنابة حيث كان في مراسم الاستقبال والي



بوحجة يتبرأ من تنسيقية دعم العهدة الخامسة تبرأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، من “تنسيقية دعم العهدة الخامسة” التي أعلن عنها النائب بهاء الدين طليبة، متها هذا الأخير بإدراج إسمه في لائحة



كشف وتدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بباتنة في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 فيفري 2018 بباتنة/ن.ع.5، ستة (06) مخابئ للإرهابيين



هكذا ردت رغد صدام حسين على حكومة بغداد في أول تصريح لها عقب ورود أسمهما ضمن قائمة المطلوبين للسلطات العراقية قالت رغد صدام حسين في تصريح تلفزيوني: “من أصدر هذه القوائم وأدرج اسمي