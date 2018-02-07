وصول جثمان المجاهد المرحوم عمار بن عودة إلى مطار رابح بيطاط بعنابة

وتم نقل جثمان الفقيد الذي كان مسجى بالعلم الوطني في موكب مهيب إلى منزله العائلي بمدينة عنابة حيث ستقام سهرة جنائزية عائلية وسط الأقارب .
و قد توفى الفقيد عمار بن عودة يوم أول أمس الاثنين بأحد مستشفيات العاصمة البلجيكية بروكسيل عن عمر ناهز 93 سنة .
وصل جثمانالمجاهد العقيد بن مصطفى بن عودة المعروف باسم عمار بن عودة مساء امس الأربعاء إلى مطار رابح بيطاط بعنابة حيث كان في مراسم الاستقبال والي الولاية محمد سلماني والسلطات المدنية والعسكرية لولاية عنابة .
وتم نقل جثمان الفقيد الذي كان مسجى بالعلم الوطني في موكب مهيب إلى منزله العائلي بمدينة عنابة حيث ستقام سهرة جنائزية عائلية وسط الأقارب .
و قد توفى الفقيد عمار بن عودة يوم أول أمس الاثنين بأحد مستشفيات العاصمة البلجيكية بروكسيل عن عمر ناهز 93 سنة .
عدد القراءات 43 مرة | قراءات اليوم 43 مرة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك