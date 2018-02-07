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07/02/2018 17:50:00

بوحجة يتبرأ من تنسيقية دعم العهدة الخامسة


تبرأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، من “تنسيقية دعم العهدة الخامسة” التي أعلن عنها النائب بهاء الدين طليبة، متها هذا الأخير بإدراج إسمه في لائحة الشخصيات المنظمين لها دون إستشارته. فيما وصف هذا الإجراء بـ “الإنزلاق الخطير”.وقال بوحجه، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في إحتفالية الذكرى الـ 20 لتأسيس مجلس الأمة، إن “ما صدر عن النائب بهاء الدين طليبة عضو اللجنة المركزية للأفلان، أمر غير مقبول وهو انحراف يتطلب التقويم والتصحيح، خاصة وأنه مس بشخصيات في الدولة وتناول مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني لم يسبق لهم وأن تورطوا في هكذا سيناريوهات”.وفي السياق، أكد بوحجة أنه لن يسكت عن الأمر، وسيطالب المؤسسات بالتدخل دون أن يوضح أكثر في هذا الخصوص، مضيفا أن “طليبة ليس المتورط الوحيد في موضوع التنسيقة”. وأوضح المتحدث أن “الرئيس هو المخول الوحيد للإعلان عن هكذا مبادرات وليس بهاء الدين طلبيه الذي فجر -حسبه- قنبلة من العيار الثقيل تسببت في انتشار البلبلة داخل الافلان كون العديد من المناضلين اتصلوا يهذا الأخير قناعة منهم أنه مخول من قبل الرئيس للقيام بالمبادرة”

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