كشف وتدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بباتنة
في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 فيفري 2018 بباتنة/ن.ع.5، ستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي منظار ميدان (01) وكمية من المواد المتفجرة وهواتف محمولة وأغراض أخرى، كما تم توقيف عنصر دعم (01) للجماعات الارهابية بنفس المنطقة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات وحجزت ثمانية (08) كيلوغرامات من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2. من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة/ن.ع.4، شخصين (02) بحوزتهما (26904) وحدة من التبغ، في حين تم حجز معدات تنقيب عن الذهب بعين صالح/ن.ع.6.
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