

بوحجة يتبرأ من تنسيقية دعم العهدة الخامسة تبرأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، من “تنسيقية دعم العهدة الخامسة” التي أعلن عنها النائب بهاء الدين طليبة، متها هذا الأخير بإدراج إسمه في لائحة



كشف وتدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بباتنة في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 فيفري 2018 بباتنة/ن.ع.5، ستة (06) مخابئ للإرهابيين



هكذا ردت رغد صدام حسين على حكومة بغداد في أول تصريح لها عقب ورود أسمهما ضمن قائمة المطلوبين للسلطات العراقية قالت رغد صدام حسين في تصريح تلفزيوني: “من أصدر هذه القوائم وأدرج اسمي



مدير مسرح معسكر الجهوي ينشط ندوة صحفية اليوم بقصر الثقافة ينشّط الأستاذ أحمد خوصة مدير مسرح معسكر الجهوي ندوة صحفية، اليوم، على الساعة العاشرة صباحا بقاعة قصر الثقافة مفدي زكرياء بهضبة العناصر بالعاصمة، حيث يتطرق



"ترامب" يتهم برلمانيين ديمقراطيين بـ"الخيانة" هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعنف موقف بعض البرلمانيين الديمقراطيين الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، واتهمهم “بالخيانة”. وفي كلمة في سينسيناتي بولاية



وفد من "الميــــــــــــــــــداف" يزور الجزائر..اليوم سيقوم وفد من الشبكة الأولى لمقاولي فرنسا (ميداف) يتكون من 61 مشاركا و 48 مؤسسة اليوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين. وسيقود هذا الوفد الرئيس



المديرة الولائية للتربية بتيسمسيلت: الإنطلاق قريبا في إنجاز 7 متوسطات و6 ثانويات · التغير غير وارد على مستوى المصالح ولن يكون هذا العام كشفت المديرة الولائية للتربية بولاية تيسمسيلت، أمس، أنه يرتقب الانطلاق قريبا في إنجاز سبع متوسطات



حجار: لا يمكن تصنيف شهادة "DEUA" مثل الشهادات الجامعية · إدراج أزيد من 370 تخصص مهني في دورة فيفري أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إنّ الوظيف العمومي والإصلاح الإداري صنف حاملو الشهادات



سليماني: 10 آلاف شركة أجنبية تنشط في الجزائر · 42 ألف مستورد مسجل بالمركز الوطني للسجل التجاري · الشركات التجارية ملزمة بتقديم الحسابات الاجتماعية أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري ،محمد سليماني، أن