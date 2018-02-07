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07/02/2018 11:35:00

حجار: لا يمكن تصنيف شهادة "DEUA" مثل الشهادات الجامعية


  • ·      إدراج أزيد من 370 تخصص مهني في دورة فيفري

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إنّ الوظيف العمومي والإصلاح الإداري صنف حاملو الشهادات التطبيقية في الترتيب 10، موضحا أنه لا يمكن تصنيف شهادة "DEUA" مثل الشهادات الجامعية. وأوضح  حجار خلال رده على سؤال السؤال الكتابي للنائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي،  بالقول:"..لا يمكن تصنيف حاملو الشهادات التطبيقية في الرتبة 11"، مؤكدا أنه في حال صنف الوظيف العمومي شهادة "DEUA" في الصنف11، فسيواجه خللا في الشبكة الاستدلالية، مقارنة بالشهادات الجامعية، وأضاف أن إدماج شهادة "DEUA" في الرتبة المستحدثة في صنف 11 سيتم استثناؤهم من هذا الصنف ليتم ترتيبهم في الصنف 10. وأكد الوزير أن الدخول المهني الثاني لدورة فيفري سيشهد إدراج أزيد من 370 تخصص من أصل 440 الموجود ضمن المدونة الوطنية، مبرزا إمكانية التحاق متربصين جدد للحصول على شهادات تؤهلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا في حوار لإذاعة الجزائر الدولية إلى استعداد وجاهزية مراكز التكوين والمعاهد المتخصصة  في كل مناطق الوطن لاستقبال المتربصين، معلنا عن فتح 2000 منصب شغل للمكونين والمؤطرين بالقطاع، مؤكدا أن من ذلك الهدف هو ترقية التكوين والتمهين بالجزائر. وتطرق ضيف الدولية إلى التنسيق والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية التي تستفيد من مزايا جبائية في حال قيامها بإدماج المتربصين في مناصب شغل  إلى جانب الاتفاقيات التي تم عقدها مع مختلف القطاعات ومع البلدان الرائدة في هذا المجال لترقية منظومة التكوين المهني وتكييفها مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

 

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