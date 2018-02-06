الارهابي المكنى "أبو محمد "يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
اكد بيان لوزارة الدفاع الوطني ان ارهابي خطير سلم نفسه، مساء اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة ويتعلق الأمر بالإرهابي المبحوث عنه "خ. ك. بن موسى " المكنى "أبو محمد"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013، وعلى إثر ذلك تم استرجاع مسدس 1رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن 1ذخيرة مملوء. واستنادا لذات البيان ان العملية جاءت لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن والتصدي لكل محاولات المساس بأمنه واستقراره .
عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 31 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك