انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسبب الثلوج في البيض
تسبب تراكم الثلوج المتساقطة على ولاية البيض منذ يوم الاثنين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، مع تسجيل اصابة 9 أشخاص بجروح خفيفة دون تسجيل وفيات.وبحسب الصور التي نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحافلة تعمل على خط بشار باتنة وانقلبت بسبب الثلوج المتراكمة على محور الطريق الوطني رقم 47 بين بلدية بريدة بولاية الاغواط وولاية البيض بالمنطقة المسماة شعبة اللبن على بعد 05 كلم.
عدد القراءات 40 مرة | قراءات اليوم 40 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك