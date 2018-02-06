بن غبريت ابوابنا مفتوحة للحوار ولا مجال للتهرب من تحمل المسؤولية





بعد ان فصلت المحكمة في قرارها أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غربيت، إن نقابة “الكناباست” خارجة عن القانون وتمارس التمويه كوسيلة للتواصل على حد فولهاكما قالت في ذات السياق هذا الثلاثاء أن نقابة “الكناباست” التي شنت إضرابا مفتوحا منذ أيام، لا تحترم قانون العمل المعمول به في الجزائر، مؤكدة أنه لا يوجد إضراب يتجدد بشكل آلي. مشددة في نفس الوقت أن أبواب الحوار مفتوحة على الدوام ولم تقفل على الإطلاق ، إلا أن ممثلي الكناباست يمارسون التمويه والتضليل في الحقائق ، وقدت عبرت عنها بانها النقابة الوحيدة لم تمض على ميثاق أخلاقيات المهنة.”وعن الخصم من الرواتب الشهرية للمضربين قالت الوزيرة أن من لا يعمل لا يحصل على أجر،

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