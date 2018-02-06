

الارهابي المكنى "أبو محمد "يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست اكد بيان لوزارة الدفاع الوطني ان ارهابي خطير سلم نفسه، مساء اليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة ويتعلق الأمر بالإرهابي



امن ولاية الجزائر يطيح بشبكة خطيرة مع حجز 22080 "قرص مهلوس" تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة ، بجماعة إجرامية منظّمة في قضية الحيازة و الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية، التسليم و العرض على



انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسبب الثلوج في البيض تسبب تراكم الثلوج المتساقطة على ولاية البيض منذ يوم الاثنين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، مع تسجيل اصابة 9 أشخاص بجروح خفيفة دون تسجيل وفيات.وبحسب



بن غبريت ابوابنا مفتوحة للحوار ولا مجال للتهرب من تحمل المسؤولية بعد ان فصلت المحكمة في قرارها أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غربيت، إن نقابة “الكناباست” خارجة عن القانون وتمارس التمويه كوسيلة للتواصل على حد



جمال ولد عباس غاضب من النائب بهاء طليبة قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، انه غاضب على النائب وعضو اللجنة المركزية بهاء الدين طليبة ولايستبعد ان يحال النائب على لجنة



كشف وتدمير قنبلتين (02) يدويتين بباتنة كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 فيفري 2018، قنبلتين (02) يدويتين بباتنة الناحية العسكرية الخامسة . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز



"غالي" يعين "محمد الولي" وزيرا أولا عين ،ابراهيم غالي، الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو, محمد الولي اعكيك وزيرا أولا لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلفا لعبد القادر طالب عمر. وذكرت مصادر



افتتاح قاعة "مسرح الجزائر الوسطى".. الخميس المقبل كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أنه سيتم افتتاح قاعة "مسرح الجزائر الوسطى" قاعة سينما الشباب "الكازينو سابقا" الخميس المقبل، وذلك بعد تصميمها



الدالية: تمديد عقود 147 ألف شخص مستفيد من الشبكة الاجتماعية · تخصيص 1600 منصب للتشغيل المؤقت · حصص جديدة ضمن برامج الإدماج الاجتماعي أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ،غنية الدالية، أمس، بتيسمسيلت من جراء الزيارة