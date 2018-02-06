جمال ولد عباس غاضب من النائب بهاء طليبة
قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، انه غاضب على النائب وعضو اللجنة المركزية بهاء الدين طليبة ولايستبعد ان يحال النائب على لجنة التأديب، بسبب على التنسيقية الوطنية التي اقرها النائب والهادفة الى دعم ومساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.وقال ولد عباسهذا الثلاثاء الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب أنه تكلم مع النائب في الموضوع وأمره بعدم الحديث عن العهدة الخامسة لأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يفصل بعد في الامر . معتبرا "جمال ولد عباس" في نفس الوقت تنسيقية النائب لا حدث وكل الشخصيات التي وردت أسمائهم فيها أصدروا بيانات كذبوا علمهم بحيثيات الموضوع.وشددالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن دورة اللجنة المركزية المزمع عقدها لشهر مارس ستكون عادية.
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