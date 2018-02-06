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06/02/2018 13:26:00

كشف وتدمير قنبلتين (02) يدويتين بباتنة


 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 فيفري 2018، قنبلتين (02) يدويتين بباتنة  الناحية العسكرية الخامسة . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليتين منفصلتين بكل من غليزان ومعسكر/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم ثمانية (08) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (9977) وحدة من مختلف المشروبات بكل من غليزان وتيارت/ن.ع.2 والوادي وبسكرة/ن.ع.4.  من جهة أخرى، تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والوادي.

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