كشف وتدمير قنبلتين (02) يدويتين بباتنة
كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 فيفري 2018، قنبلتين (02) يدويتين بباتنة الناحية العسكرية الخامسة . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليتين منفصلتين بكل من غليزان ومعسكر/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم ثمانية (08) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (9977) وحدة من مختلف المشروبات بكل من غليزان وتيارت/ن.ع.2 والوادي وبسكرة/ن.ع.4. من جهة أخرى، تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والوادي.
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