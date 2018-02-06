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06/02/2018 12:05:00

الدالية: تمديد عقود 147 ألف شخص مستفيد من الشبكة الاجتماعية


  • ·      تخصيص  1600 منصب للتشغيل المؤقت
  • ·      حصص جديدة ضمن برامج الإدماج الاجتماعي


أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ،غنية الدالية، أمس، بتيسمسيلت  من جراء الزيارة التي قادتها إلى تيسمسيلت عن قرار تمديد عقود 147 ألف شخص مستفيد من الشبكة الاجتماعية سابقا على المستوى الوطني وهذا  إلى غاية نهاية سنة 2019. وأوضحت الوزيرة خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها التفقدية لولاية تيسمسيلت مستهلة إياها من بلدية ثنية الحد ، أين أكدت أن أصحاب هذه العقود "تم التكفل بهم خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية بإدماجهم مع برنامج الإدماج الاجتماعي ليتقرر تمديد عقودهم إلى غاية نهاية سنة 2019" ،مشددة على "ضرورة مرافقة هذه الفئة وإدماجهم نهائيا في عالم الشغل". وقالت الوزيرة إن وزارتها قامت بعملية تحيين وتطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن ، معلنة عن حصص جديدة ضمن برامج الإدماج الاجتماعي الموجهة لاسيما لفائدة حاملي الشهادات الجامعية، مشيرة أن دائرتها الوزارية "تبذل جهودا في التكفل بفئة الأطفال الذين يعانون اضطراب التوحد وذلك من خلال تخصيص أقسام خاصة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا على تمكينهم من الاحتكاك بأوليائهم وضمان مرافقة دائمة لهم إلى جانب توفر مراكز خاصة بهذه الفئة عبر ولايات الوطن". وفي مجال تكوين الحركة الجمعوية أكدت الدالية بأن وزارتها أطلقت برامج لتكوين الجمعيات وذلك حسب طلبها واحتياجاتها مضيفة بأن تكوين الجمعيات "مهمة أساسية" من مهام قطاعها، مؤكدا أن "وزارة التضامن الوطني تعمل باستمرار على تكييف الطرق البيداغوجية وكذا التكوين ليتلاءم مع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بها على مستوى المراكز المتخصصة".  وعلى صعيد آخر أعلنت الوزيرة عن منح ولاية تيسمسيلت خلال السنة الجارية حصة إضافية ب1.600 منصب جديد ضمن صيغة التشغيل المؤقت التي تخص برنامج الإدماج الاجتماعي ومنحة إدماج حاملي الشهادات الجامعية وكذا حصة 600 تخص المنحة الجزافية للتضامن الموجهة للأشخاص المعوزين، مشيرة إلى تخصيص حصة 1.600 قرض مصغر إضافة إلى التكفل بتكوين 400 شاب من حاملي المشاريع ضمن جهاز القرض المصغر. وأشرفت الوزيرة خلال زيارتها الى ولاية تيسمسيلت على تدشين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بثنية الحد إضافة إلى زيارة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا بعاصمة الولاية حيث قامت بتوزيع تجهيزات لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت طافت الدالية بمختلف أجنحة المعارض الخاصة بانجازات النساء المستفيدات من جهاز القرض المصغر بالولاية إضافة إلى الاستماع لعرض حول نشاطات وإحصائيات وكالة التنمية الاجتماعية بالمنطقة. كما أشرفت بالمناسبة على توزيع صكوك لتمويل مشاريع مصغرة وشهادات تسديد قروض مصغرة وكذا ماكينات خياطة لفائدة الأسر الريفية إلى جانب إعطائها إشارة انطلاق قافلة تضامنية تحمل مساعدات للعائلات الفقيرة بالبلديات النائية للمنطقة.

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