ارتقاب تساقط للثلوج مساء الاثنين بولايات وسط وشرق البلاد





أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة عن استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات غرب البلاد التي يزيد علوها عن 900 متر لتلتحق تدريجيا بولايات وسط وشرق الوطن ابتداء من مساء هذا الإثنين. وأوضح ذات المصدر ان تساقط الثلوج سيتواصل على ولايات سعيدة وتيارت والنعامة والبيض وكذا جنوب تلمسان وسيدي بلعباس وشمال الاغواط. وتشير النشرية إلى ان سمك الثلوج سيبلغ أو يتجاوز 10 سم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد إلى غاية الثالثة (03:00 سا) صباحا من اليوم الثلاثاء. وستلتحق هذه الثلوج تدريجيا فيما بعد -حسب ذات المصدر- ببعض ولايات وسط وشرق الوطن على غرار الجلفة ومسيلة وتيسمسيلت وعين الدفلى وكذا المدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية مرورا بجيجل وبرج بوعريريج وسطيف. وخلص المصدر ذاته إلى ان سمك الثلوج سيبلغ أو يتعدى محليا 15سنتم، خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من الساعة الثالثة (03:00سا) صباحا من يوم الثلاثاء إلى الساعة التاسعة مساء(21:00 سا) من ذات اليوم.

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