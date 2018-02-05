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05/02/2018 11:54:00

خياطي: التأخر في استلام 27 مركزا لمكافحة السرطان عبر الوطن


أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية و ترقية و تطوير البحث البروفسور، مصطفى خياطي،  أن مرض السرطان يصنف في المرتبة الثانية في سبب الوفيات في العالم و في الجزائر ، مشيرا إلى أنه حاليا هناك تكفل أفضل بمريض السرطان وفقا لبرنامج مسطر خصيصا لهذا المرض، مشيرا إلى التأخر في تسليم 27 مركز لمكافحة السرطان عبر الوطن . و أضاف البروفسور مصطفى خياطي خلال نزوله ،أمس، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح "بالقناة الإذاعية الأولى أن نظام الاستهلاك كنوعية الغذاء له تأثير كبير على استفحال مرض السرطان نتيجة لمكوناته المؤثرة على الصحة و لا سيما الفواكه المستوردة و المغطاة بطبقة من المواد الحافظة، و كذا استهلاك الأدوية والإفراط في تناول المضادات الحيوية،إضافة إلى التلوث البيئي كمثال مادة المازوت المضرة بالصحة. وأشار ضيف الأولى إلى تأخر في انجاز و تسليم المراكز الخاصة بمكافحة مرض السرطان في مناطق عدة من الوطن ما يقدر عددها بـأكثر من 27 مستشفى ما يحرم المريض من الخدمات الصحية في تلك المناطق، مشددا على تحضير الطاقم العامل و المتخصص في هذه المراكز قبل فتحها.

 

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