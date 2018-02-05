توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران
في إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 04 فيفري 2018، خمسة (05) تجار مخدرات وضبطوا (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران/ن.ع.2، في حين ضبط حراس الحدود بتلمسان (4915) قرص مهلوس.
وبباتنة/ن.ع.5، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا ضُبط لديه سلاحين (02) ناريين وكمية من الذخيرة ومنظار، في حين تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار والأغواط وتلمسان.
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