الجيش يتدخل عبر مختلف ولايات الوطن لفتح المسالك المقطوعة بسبب الثلوج





في إطار المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبي، وإثر موجة البرد الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج التي عرفتها بعض مناطق الوطن، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من سيدي بلعباس وتلمسان الناحية العسكرية الثانية وجيجل وسكيكدةالناحية العسكرية الخامسة ، والبليدة والبويرة وتيزي وزوالناحية العسكرية الأولى ، خلال اليومين الفارطين، لفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين، أين تم تسخير ومنذ الساعات الأولى، كافة الإمكانيات البشرية والمادية لإعادة فتح الطرقات المغلقة.

هذا وتبقى وحدات الجيش الوطني الشعبي على أهبة الإستعداد للتدخل السريع كلما دعت الضرورة لذلك.

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