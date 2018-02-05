طمار: 6 آلاف مغترب سجل في برنامج سكنات "LPP"





· تسليم 3 آلاف شقة "عدل"..قريبـــــــــــــا

أعلن وزير السكن والعمران و المدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، أن الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل الجالية الجزائرية في الخارج لطلبات السكنات بصيغة "أل بي بي" الذي تم فتحه الخميس الفارط، تم تسجيل 6000 طلب لحد الآن. وأوضح وزير السكن خلال ندوة صحفية أثناء تسليم شقق "عدل" بالمدينة الجديدة "سيدي عبد الله" ، أنه سيتم تسليم حصة 3 آلاف وحدة سكنية من صيغة "عدل" في الأسابيع المقبلة، كاشفا أن عمليات تسليم الشقق متواصلة ، مشيرا إلى أنه تم ، أمس، تسليم 2700 وحدة سكنية كمرحلة أولى. وأكد طمار أن الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل الجالية الجزائرية في الخارج لطلبات السكنات بصيغة "أل بي بي" الذي تم فتحه الخميس الفارط، تم تسجيل 6000 طلب لحد الآن، موضحا أن تحديد حصة الجالية من السكنات لم يتم بعد، وأنه يتوقف على نسبة الطلب على السكنات التي يشترط دفع مستحقاتها بالعملة الصعبة، كما يمنع على المستفيدين سابقا التسجيل في الموقع.

..200 ألف محاولة إختراق لموقع " LPP " من الجزائر

كشف وزير السكن أن موقع التسجيل في صيغة الترقوي العمومي عرف عدة إختراقات من قبل الجزائريين، مؤكدا أنه تم تسجيل 200 ألف محاولة إختراق للموقع من الجزائر، غير أن المقيمين بالجزائر لا يمكنهم الولوج للموقع، وأضاف:"الموقع متاح فقط للأجانب المقيمين في مختلف الدول بالخارج لتفادي التلاعب في التسجيل بهذه الصيغة".

عدد القراءات 27 مرة | قراءات اليوم 27 مرة