“دليلَ الإمام” تحت تصرُّف أئمة المساجد

“دليلَ الإمام” تحت تصرُّف أئمة المساجد
اعلن محمد عيسى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ان مصالح وزارته وضعت تحت تصرُّف أئمة المساجد “دليلَ الإمام”.
ويتضمن الكتيب الذي يقعُ في 36 صفحة وأعدته مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني. يتكون من أربعةَ فصول هي أسس النشاط المسجدي، دعائم النشاط المسجدي، مخطط النشاط المسجدي ووسائل نجاحه، وسائل نجاح الإمام في عمله.
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