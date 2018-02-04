"تيسمسيلت" تتدعم بأول مطحنة للحبوب





تدعمت ولاية تيسمسيلت بأول مطحنة للحبوب حيث تم تدشينها ،أمس الأول، من لدن والي الولاية عبد القادر بن مسعود الذي كان مرفقا بالأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي. واستنادا لما قاله صاحب المشروع إن الطاقة الإنتاجية لهذه المطحنة النوعية التي تتواجد بقرية سلمانة السهبية (بلدية العيون) و كلف تجسيدها غلاف مالي قدر فاق 1ر1 مليار دج ضمن الاستثمار الخاص إلى 9 آلاف قنطار من مادة الفرينة وكما أوضح الرئيس المدير العام للمطحنة عياط فيصل. وأن هذه المطحنة التي توفر 85 منصب شغل دائم تستفيد حاليا من حصة 4500 قنطار من الحبوب ضمن دعم الديوان الوطني المهني للحبوب بما يعادل نسبة 50 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة. كما تضم هذه المنشاة وحدة تخزين للحبوب تصل طاقة استيعابها الاجمالية الى حوالي 110 الاف قنطار بما يسمح تأمين حاجياتها من هذا المحصول لفترات طويلة استنادا الى السيد عياط. وستسمح هذه الوحدة الانتاجية الجديدة بضمان تموين يومي للسوق المحلية بمادة الفرينة فضلا على توسيع أسواقها إلى الولايات المجاورة على غرار تيارت والجلفة الى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بهذه المادة الغذائية على مستوى الولاية. وأكد ذات المصدر أن هذا المشروع قد تحقق فعليا بفضل المرافقة الدائمة الذي حظي بها من طرف السلطات الولائية لاسيما في مجال تسوية وضعية أرضية المشروع. ومن جهة |أخرى أشرف الوالي على وضع حجر الأساس لانجاز مجبنة بمنطقة النشاطات "سيدي منصور" ببلدية خميستي والتي تصل طاقتها الانتاجية كمرحلة أولية 2 طن لترتفع الى حوالي 15 طن في اليوم علما بأن هذه الوحدة الانتاجية المندرجة ضمن الاستثمار الخاص والتي ستجسد في ظرف 24 شهر ستسمح باستحداث حوالي 30 منصب شغل دائم . كما تفقد نفس المسؤول بنفس منطقة النشاطات أشغال انجاز غرفة للتبريد المواد الفلاحية التي تصل طاقة تخزينها 5 الاف متر مكعب من الخضر والفواكه الى جانب وحدة تخزين الحبوب (200 ألف قنطار) التي يشرف على تجسيدها لديوان الوطني المهني للحبوب والتي أبدى السيد بن مسعود استيائه لوتيرة الانجاز بالورشة وشدد على المؤسسة المكلفة بالأشغال بضرورة اعطاء دفع قوي لوتيرة الانجاز وذلك بغية استغلالها خلال موسم الحصاد والدرس المقبل.

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