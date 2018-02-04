تيسمسيلت : ربط أزيد من 200 مسكن بقرية "عمرونة" بشبكة توزيع غاز المدينة





تم صباح أمس و تحت أجواء باردة بمنطقة كل ما ذكر اسمها في مثل هذا الصيف الى وربطت بزمهرير الشتاء انها بلدية ثنية الحد بولاية تيسمسيلت تحديدا بقرية عمرونة تم ربط 201 مسكن بشبكة توزيع غاز المدينة وهذا بحضور كل من الوالي الولاية عبد القادر بن مسعود ورئيس المجلس الشعبي الولائي . واستنادا للمعطيات والمعلومات المتوفرة حول هذه العملية انه تم انجاز 5ر2 كلم من شبكة توزيع الغاز الطبيعي بغلاف مالي يفوق الـ 2ر5 مليون دج ضمن الشطر الأول من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية حسب الشروحات المقدمة للوالي في إطار زيارته التفقدية لعدد من المشاريع التنموية ببلدية ثنية الحد. وكشف المدير الولائي للطاقة عبد الكريم أوشعبان بالمناسبة بأنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة ربط 120 مسكن بشبكة توزيع غاز المدينة بدوار "حمصية" (بلدية لرجام) ضمن الشطر الأول من نفس الصندوق. ويتوقع ذات المسؤول أن يتم إيصال غاز المدينة لفائدة التجمعين الريفيين "الحراشي" (برج بونعامة) و"الزغاريش" (لرجام) خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بالنظر "لتقدم" أشغال انجاز شبكة التوزيع. وأبرز أنه بفضل تجسيد مشاريع إيصال غاز المدينة لفائدة التجمعات الريفية النائية بالولاية ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بلغت نسبة الربط بهذه المادة الطاقوية حاليا أزيد من 80 بالمائة. وللإشارة يصل عدد المساكن الموصولة بشبكة توزيع غاز المدينة على مستوى الولاية حاليا إلى حوالي 45 ألف مسكن وذلك عبر 18 بلدية. وشملت الزيارة التفقدية للوالي معاينة أشغال انجاز مخيم الشباب بسعة حوالي 200 سرير والمتواجد بمحاذاة الحظيرة الوطنية للأرز بثنية الحد حيث شدد مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية على ضرورة استلامه خلال نهاية شهر يونيو المقبل. كما تفقد أشغال التهيئة العمرانية بحي "الإخوة لرجام" بمدينة ثنية الحد والتي تشهد "وتيرة متقدمة" وفق مدير الأشغال العمومية.

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة