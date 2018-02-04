عيسى يدافع عن الأئمة ، ويؤكد: إنقاذ "الحراﭭـة"مسؤولية الجميع ويجب تحملها





· أئمة الجزائر يقفون ضد أفكار التيئيس والإحباط ..وهم الجنود البواسل

دافع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على أئمة الجزائر، على خلفية الاتهامات التي وجهت لهم عقب تحريمهم للهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن أئمة الجزائر يقفون على جبهة الدفاع عن الجمهورية ضد أفكار التيئيس والتثبيط والإحباط،وضد محاولات التشكيك وكذا ضد تسويد الآفاق، واصفا إياهم بـ" جنود الجمهورية البواسل". ودعا الوزير على حسابه الرسمي"الفايسبوك" لوقف التهم والهجوم ضد أئمة الجزائر، وقال إنهم عُملة نادرة في الوسطية والاعتدال مع تركهم يقومون بعملهم، مشيرا إلى" أن العديد من الدول المتقدمة تتزاحم على الاستفادة من كفاءتهم"، مؤكدا أن أئمة الجزائر جنود يكملون جهود الأحرار في هذا الوطن ويقفون جدار ضد من تسول لهم أنفسهم المساس بالجمهورية، مسترطردا:"..الأئمة الجزائر يقفون على جبهة الدفاع عن الجمهورية ضد أفكار التيئيس والتثبيط والإحباط،وضد محاولات التشكيك وكذا ضد تسويد الآفاق التي تريد أن تنخر المجتمع من داخله وتسلمه فريسة لأعدائه كما دعا إلى الإسراع في وقف النزيف الذي ما زال مستمرا، والمبادرة في إنقاذ "الحراﭭـة"بأي وسيلة كانت،بدل تملص من هذه المسؤولية"، وقال إن إنقاذ "الحراﭭـة"مسؤولية الجميع ويجب تحملها، بدل التهجم على الذين بادروا من أسرة المساجد. وقال الوزير عيسى"لو كنت أعلم أن خطبة الجمعة ستنقذ أبناءَنا من "الحرﭭـة" لأمرت أن تلقى ألف خطبة"، وقال:"..رجاء دعوا الأئمة يقومون بعملهم وقوموا أنتم بعملكم" ، مضيفا "وبدل التهجم على الذين بادروا من أسرة المساجد بإنقاذ "الحراقة" بادروا أنتم بإنقاذهم...بأي شيء تحسنونه غير السباب، وإلقاء المسؤوليات على غيركم. ودعا عيسى "إن أُمهات هؤلاء الشباب تتأمل في الشمعة التي أشعلتها أسرة المساجد لإنقاذ أبنائهن، فلا تتزاحموا على إطفائها...وأشعلوا أنتم فوانيسكم، فنحن لا نملك إلا الشموع.

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