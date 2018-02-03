كشف وتدمير مخبأين (02) للإرهابيين بكل من الشلف والمدية





في إطار مكافحة الارهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني بوعتاب الشلف الناحية العسكرية الأولى ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 فيفري 2018، مخبأ يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية وأغراض أخرى.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بأولاد أهلال بالمدية الناحية العسكرية الأولى، مخبأ يحوي كمية من المواد الغذائية وأغراض أخرى، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بالمسيلة الناحية العسكرية الأولى، بندقيتي (02) صيد.

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بتلمسان/ ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما كمية من الكيف المعالج تقدر بـ (97) كيلوغرام، وبالأغواط/ن.ع.4 تاجر (01) مخدرات بحوزته (65) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف بتندوف/ن.ع.3، تاجر (01) مخذرات بحوزته (02) كيلوغرام من نفس المادة، كما أوقف بتمنراست (02) مهربين بحوزتهما (245850) قرص مقوي.

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