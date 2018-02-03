تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما الأربعاء الماضي بالمدية
في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 جانفي 2018 ببلدية أولاد أهلال بالمدية/ن.ع.1، التي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين واسترجاع أسلحتهما، تم تحديد هويتهما، ويتعلق الأمر بكل من المجرم "ت. عبد الرحمن" المدعو "أبو البنات" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، وكذا "م. مصطفى" المكنى "لقمان أبو رباح"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994. ويُعد هذين المجرمين مسؤولان عن عدة أعمال إجرامية بالمدية وعين الدفلى وتيسمسيلت والشلف. تأتي هذه النتائج الميدانية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي لاسيما خلال شهر جانفي المنصرم والتي مكنت من القضاء على العديد من الإرهابيين بكل من خنشلة وجيجل والمدية وبومرداس، لتؤكد على إرادة وعزيمة الجيش الوطني الشعبي في القضاء نهائيا على آفة الإرهاب وتعزيز الأمن والطمأنينة وسط المواطنين.
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