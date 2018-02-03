

كشف وتدمير مخبأين (02) للإرهابيين بكل من الشلف والمدية في إطار مكافحة الارهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني بوعتاب الشلف الناحية العسكرية الأولى ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 فيفري



تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما الأربعاء الماضي بالمدية في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 جانفي 2018 ببلدية أولاد أهلال بالمدية/ن.ع.1، التي مكنت من



وزارة التربية تتشبث بموقفها تجاه طلاب المدارس العليا أكدت إن لم نقل أصرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على ضمان تعيينات طلاب المدارس العليا أساتذة افي مناصب عمل لهم ، وهذا لا



ولد قدور: العملاق الأمريكي "إكسون موبيل"يرغب في الاستقرار بالجزائر أعرب العملاق الأمريكي "إكسون موبيل" الذي يعد أكبر شركة بترولية في العالم عن نيته في الاستقرار بالجزائر وتطوير مشاريع مشتركة مع مؤسسة سوناطراك، حسب ما



السفير التونسي، محمد علي الشيحي: سياسات الجزائر "المحسوبة" لم تسمح بدخولها في "الفوضى" أكد السفير التونسي، محمد علي الشيحي، إن السياسات المحلية والخارجية الجزائرية المحسوبة بدقة، لم تسمح بدخوله في حالة من الفوضى. وأوضح السفير في حديث مع صحيفة



حسب الحصيلة الشهرية لنشاطات الجيش الوطني الشعبي: القضاء على 15 إرهابيا في جانفي الماضي · توقيف 225 مهربا وحجز أكثر من 15 قنطار من الكيف المعالج أعلنت وزارة الدفاع الوطني ،أمس، عن القضاء عن 15 إرهابيا فيما سلم 5 ارهابيين



حنون تدعو لتبني "الحوار" وتحذر من "احتقان الوضع" · اللجوء وتجريم الإضرابات لن يحل المشكل · المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق إلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، لضرورة



بن خالفة من تيسمسيلت: قانون المالية 2018 ساهم في حماية الاقتصاد الوطني أكد وزير المالية السابق والخبير المالي والاقتصادي ،عبد الرحمان بن خالفة، أن "قانون المالية لسنة 2018 ساهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تقليص فاتورة



ڤايد صالح في زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية السادسة في تمنراست يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 04 إلى 07 فبراير 2018، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية