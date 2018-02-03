وزارة التربية تتشبث بموقفها تجاه طلاب المدارس العليا
أكدت إن لم نقل أصرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على ضمان تعيينات طلاب المدارس العليا أساتذة افي مناصب عمل لهم ، وهذا لا يعني تعيينهم في مقر إقامتهم بل الوزارة تتبع برنامج سد المناصب الشاغرة في مؤسسات التربية عبر ولايات الوطن. للإشارة طلاب المدارس العليا يعرفون منذ مدة اضرابات متقطعة تهدف إلى لإخاضاع الوزارة لتلبية مطالبهم ، مطالبين بتعيينهم في مقر ولايتهم، وهو ما نفته بن غبريط جملة و
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