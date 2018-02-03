ولد قدور: العملاق الأمريكي "إكسون موبيل"يرغب في الاستقرار بالجزائر





أعرب العملاق الأمريكي "إكسون موبيل" الذي يعد أكبر شركة بترولية في العالم عن نيته في الاستقرار بالجزائر وتطوير مشاريع مشتركة مع مؤسسة سوناطراك، حسب ما أعلنه الرئيس المدير العام للمجمع الغازي والبترولي الجزائري، عبد المومن ولد قدور. وأكد ولد قدور في ختام زيارته إلى هوستن التي دامت ثلاثة أيام، أن شركة "إكسون موبيل" "مهتمة جدا بالاستثمار في الجزائر، واصفا خلال مشاركته في المنتدى الثاني الجزائري الأمريكي حول الطاقة لقاءاته العديدة مع مسؤولي الشركات البترولية الأمريكية خاصة مع إكسون موبيل بالايجابية. وأضاف المسؤول يقول:".. لقد عقدنا اجتماعا جد ايجابي مع مسيري إكسون موبيل الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالقدوم إلى الجزائر، وحددت كل من سوناطراك وإكسون موبيل موعدا نهاية مارس المقبل من أجل تعميق المحادثات حول هذا الأمر. ومن جهته، أعرب مجمع أناداركو الذي يتواجد بالجزائر منذ سنوات عديدة عن رغبته في رفع استثماراته في البلد بحيث أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن هذه الشركة التي تعد أول منتج للخام بالجزائر وشريك سوناطراك تبحث عن فرص جديدة. كما أشار ولد قدور إلى أن "المنتدى كان جد إيجابي نظرا لإبداء شركات بهذا الحجم اهتمامها بالجزائر.وأحيت هذه النوايا الاستثمارية الاهتمام بالمجال المنجمي في الجزائر الذي عانى خلال السنوات الأخيرة من مشكل الاستقطاب والذي تمثلت انعكاساته في النتائج الهزيلة للمناقصات الخاصة باستكشاف المحروقات واستغلالها التي أطلقها قطاع الطاقة منذ 2008. وفي رده على سؤال حول نقص الاستقطاب وانخفاض استثمارات الشركات البترولية الامريكية بالجزائر أوضح ولد قدور أن هذا التراجع يعود إلى عاملين رئيسيين، إذ يتعلق الامر أولا بانخفاض أسعار البرميل الذي أجبر الشركات البترولية على تخفيض نفقات استثماراتهم بشكل كبير خاصة في مجال الاستكشاف، والجزائر على غرار الدول البترولية الاخرى لم تكن بمنأى عن هذا التوجه. وأشار الرئيس المدير العام أنه من الضروري التأكيد أن قانون المحروقات الحالي أقل جاذبية و أن مراجعته من شأنها أن تساعد في دفع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، مضيفا أنه يتعين علينا أن نكون ديناميكيين وأكثر جاذبية وأن نأخذ بعين الاعتبار مشاكل شركائنا. وأشار ولد قدور أنه في أقل من سنة استطاع مجمع سوناطراك تسوية عشرات النزاعات مع شركائه الأجانب مما يعزز قيمة المجمع على المستوى الدولي.وذكر ولد قدور أن المجمع يعتزم إعادة انتشاره على المستوى الدولي، وهو أحد محاور التطوير الذي تنص عليه استراتيجية سوناطراك في آفاق 2030. وكشف أن المجمع سيدشن خلال الأسابيع المقبلة أول بئر له لإنتاج البترول بالنيجر، وقال نملك بئرا واعدة جدا في النيجر لكننا لا نستطيع القول كم سننتج أو نبيع. وفي العراق هناك العديد من الفرص لشركة سوناطراك منها امكانية استغلال حقول بترولية في هذا البلد الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال المحروقات. واقترحت سوناطراك أيضا تسويق منتجات عراقية من خلال فرعها التجاري بلندن (سوناطراك بتروليوم كوربوريشن) حسبما أشار إليه ولد قدور الذي زار العراق مؤخرا لمناقشة هذه المشاريع، مؤكدا أن هناك فرص وسننظر كيف نطورها مبرزا أيضا ضرورة تحسين البعد الدولي للمجمع.

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