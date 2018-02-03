السفير التونسي، محمد علي الشيحي: سياسات الجزائر "المحسوبة" لم تسمح بدخولها في "الفوضى"





أكد السفير التونسي، محمد علي الشيحي، إن السياسات المحلية والخارجية الجزائرية المحسوبة بدقة، لم تسمح بدخوله في حالة من الفوضى.

وأوضح السفير في حديث مع صحيفة “كوريير للصناعات العسكرية” بأن الجزائر عارضت تدخل الغرب في الأحداث في ليبيا ولم تسمح باستخدام أراضيها للعدوان. مشددا على أن التفاعل السياسي النشط مع الجزائر لم يسمح ” بانتقال الحالة الليبية إلى تونس”. وجاء في المقال، الموقّع باسم أليكسي بالييف: بحلول العام 2010-2011، وضعت في الغرب خطط لإعادة رسم حدود العديد من بلدان المغرب العربي. وأصبحت أحداث "الربيع العربي" حافزا لتنفيذ الخطط التي تهدف أساسا إلى السيطرة على موارد النفط والغاز الهائلة وطرق النقل. السفير التونسي فوق العادة لدى موسكو محمد علي الشيحي، يقول لـ"كوريير للصناعات العسكرية"، إن السياسات المحلية والخارجية الجزائرية المحسوبة بدقة، لهذا البلد الرائد في المجال السياسي والاقتصادي في المغرب العربي، لم تسمح بدخوله في حالة من الفوضى. وذكّر السفير بأن الجزائر عارضت تدخل الغرب في الأحداث في ليبيا ولم تسمح باستخدام أراضيها للعدوان. وقال إن التفاعل السياسي النشط مع الجزائر لم يسمح " بانتقال الحالة الليبية إلى تونس".

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