حسب الحصيلة الشهرية لنشاطات الجيش الوطني الشعبي: القضاء على 15 إرهابيا في جانفي الماضي





· توقيف 225 مهربا وحجز أكثر من 15 قنطار من الكيف المعالج

أعلنت وزارة الدفاع الوطني ،أمس، عن القضاء عن 15 إرهابيا فيما سلم 5 ارهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية خلال جانفي الماضي، كاشفة عن ضبط 15.90 قنطارا من الكيف المعالج ، وتوقيف 23 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. وكشفت الحصيلة الشهرية لنشاطات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر جانفي 2018 – تحصلت " الاتحاد" على نسخة منها، أن الجيش تمكن من القضاء على 15 إرهابيا فيما سلم 5 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية، كما دمر 70 مخبأ للإرهابيين في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، إضافة إلى استرجاع 23 سلاح كلاشنيكوف، رشاشين ثقيلين،و 100 مولد كهربائي و 71 مطرقة ضغط ، إضافة إلى 26 جهاز كشف عن المعادن و04 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية و 10 صواريخ مضادة للأفراد ، بالإضافة إلى 09 "مقذوف" و19 بندقية، و 47 قنبلة و 33 مخزن ذخيرة و 4008 طلقات. وتمكنت وحدات الجيش في مختلف العمليات من استرجاع 177245 لتر من الوقود و 1145 قنطار من التبغ ، 56128 وحدة تبغ، 12505 علبة سجائر، 1800 لتر زيت المائدة و 80664 وحدة مشروبات، و17 جهاز اتصال و12 منظار ، كما تمكنت من حجز 2.7 كلغ ديناميت و 0.07 قنطارا المواد الكيماوية لصنع المتفجرات . هذا وتمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من إنقاذ حياة 205 شخص من الغرق في عرض البحر، كما أوقفت 225 مهربا في إطار مكافحة الجريمة و التهريب، وحجز 97عربة، إضافة إلى حجز 100,4 طن مواد غدائية وإحباط محاولة هجرة لـ862 مهاجرا غير شرعي. وقام الجيش – حسب البيان- بحجز أكثر من 15 قنطار من الكيف المعالج، 15651 قرص مهلوس وتوقيف 52 تاجر مخدرات

عدد القراءات 38 مرة | قراءات اليوم 38 مرة