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03/02/2018 11:40:00

حسب الحصيلة الشهرية لنشاطات الجيش الوطني الشعبي: القضاء على 15 إرهابيا في جانفي الماضي


  • ·      توقيف 225 مهربا وحجز أكثر من 15 قنطار من الكيف  المعالج

أعلنت وزارة الدفاع الوطني ،أمس، عن القضاء عن 15 إرهابيا  فيما سلم 5 ارهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية خلال جانفي الماضي، كاشفة عن ضبط  15.90 قنطارا  من الكيف المعالج ، وتوقيف 23 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.  وكشفت الحصيلة الشهرية لنشاطات الجيش الوطني الشعبي  خلال شهر جانفي 2018 – تحصلت " الاتحاد" على نسخة منها، أن الجيش تمكن من القضاء على 15 إرهابيا فيما سلم 5 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية، كما دمر 70  مخبأ للإرهابيين في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، إضافة إلى استرجاع 23 سلاح كلاشنيكوف، رشاشين ثقيلين،و 100 مولد كهربائي و 71   مطرقة ضغط ، إضافة إلى 26 جهاز كشف عن المعادن و04  ألواح لتوليد الطاقة الشمسية و 10 صواريخ مضادة للأفراد ، بالإضافة إلى 09 "مقذوف" و19  بندقية، و 47  قنبلة و 33 مخزن ذخيرة و  4008 طلقات. وتمكنت وحدات الجيش في مختلف العمليات من استرجاع 177245 لتر من الوقود و  1145 قنطار من التبغ ، 56128 وحدة تبغ، 12505 علبة سجائر، 1800 لتر  زيت المائدة و 80664 وحدة مشروبات، و17 جهاز اتصال و12     منظار ، كما تمكنت من حجز 2.7 كلغ ديناميت و 0.07 قنطارا     المواد الكيماوية لصنع المتفجرات . هذا وتمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من إنقاذ حياة 205 شخص من الغرق في عرض البحر، كما أوقفت 225 مهربا في إطار مكافحة الجريمة و التهريب، وحجز 97عربة، إضافة إلى حجز 100,4 طن    مواد غدائية وإحباط محاولة هجرة لـ862 مهاجرا غير شرعي. وقام الجيش – حسب البيان- بحجز أكثر من 15 قنطار من الكيف  المعالج، 15651 قرص مهلوس وتوقيف 52 تاجر مخدرات 

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