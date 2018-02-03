بن خالفة من تيسمسيلت: قانون المالية 2018 ساهم في حماية الاقتصاد الوطني





أكد وزير المالية السابق والخبير المالي والاقتصادي ،عبد الرحمان بن خالفة، أن "قانون المالية لسنة 2018 ساهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تقليص فاتورة الاستيراد". وأوضح بن خالفة خلال تنشيطه ليوم دراسي حول "قانون المالية 2018 وانعكاساته على الجماعات الإقليمية والمؤسسات" بولاية تيسمسيلت أن "هذا القانون مكن من تشجيع الإنتاج المحلي بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد" ، مضيفا بأن "قانون المالية لسنة 2018 أولى اهتماما كبيرا بتشجيع المنتوج المحلي على حساب الأجنبي مما من شأنه تقليص حجم الواردات التي كانت خلال السنوات الماضية تثقل كاهل الميزانية". واعتبر الوزير السابق أن "قانون المالية للسنة الجارية يعد استثنائيا بقيمته والمبالغ المالية الكبيرة التي رصدت له حيث أنه لا يحمل ضغط جبائي كبير فضلا على محافظته على الدعم الاجتماعي والاقتصادي"، مؤكدا أن "هذا القانون ركز بدرجة كبيرة خلال هذه السنة على دعم الاستثمارات الخاصة التي من شأنها توسيع الوعاء الجبائي الذي يجلب مداخيل إضافية للميزانية وذلك من خلال مساعدة المستثمرين على الحصول على الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار فضلا على القروض البنكية".

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