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03/02/2018 11:33:00

مساهل يذكر بموقف الجزائر "الداعم" للقضية الفلسطينية


شارك وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل، في القاهرة في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية المنعقد تمهيدا للدورة الاستثنائية لمجلس جامعة الدول العربية حول متابعة  الوضعية السائدة في القدس عقب القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بهذه المدينة  كعاصمة لإسرائيل. وضم الاجتماع وزراء شؤون خارجية الدول الـ 15 الأعضاء في اللجنة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتمحورت النقاشات التي دارت بين الوزراء حول "تقييم الوضع السائد في فلسطين على ضوء القرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية و التجنيد الذي تبع ذلك من اجل القضية الفلسطينية سيما فيما يتعلق بالحفاظ على وضع القدس الشريف". كما تم التطرق إلى "التداعيات المحتملة" لقرار الإدارة الأمريكية حول مسار  السلام و الاستقرار بالمنطقة، في هذا الصدد جدد الوزراء "دعمهم" لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة "دولته المستقلة" على أساس حدود 1967 و عاصمتها القدس طبقا للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة. و قد ذكر مساهل بموقف الجزائر "الداعم" للقضية الفلسطينية ، مؤكدا على "ضرورة تحرك يكون في مستوى التحديات التي تفرضها التطورات الأخيرة للأوضاع في فلسطين على مسار السلام برمته".

 

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