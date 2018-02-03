ڤايد صالح في زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية السادسة في تمنراست
يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 04 إلى 07 فبراير 2018، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست. الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تفتيش وحدات عملياتية، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة.
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