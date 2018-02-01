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01/02/2018 20:48:00

حجز264.8 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 25 مهاجرا غير شرعي


اكد بيان صادر من وزارة الدفاع الوطني انهه وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الراخوش بخنشلةالناحية العسكرية الخامسة  كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 فيفري 2018، قنبلتين (02) يدويتين، إضافة إلى لوحة (01) شمسية وكمية من المواد الغذائية.في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني تقرت الناحية العسكرية الرابعة  تاجري (02) مخدرات بحوزتهما كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ264.8 كيلوغرام، فيما تم توقيف، بمعسكرالناحية العسكرية الثانية ، تاجر (01) مخذرات بحوزته (02) كيلوغرام من نفس المادة.

 وفي نفس السياق، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي  بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف الناحية الخامسة ، (14978) لترا من الوقود الموجه للتهريب، كما أوقفت مفارز أخرى ببسكرة والوادي الناحية العسكرية الرابعة ثلاثة (03) مهربين وحجزت (2826) وحدة من مختلف المشروبات. في حين أوقفت مفرزة  للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي المختار الناحية السادسة ، بالتنسيق مع حرس الحدود ومصالح الجمارك، مهربا (01) وحجزت شاحنة (01) و(11) مولدا كهربائيا و(10) مطارق ضغط.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (25) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار، بسكرة، الأغواط وغيليزان.

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حجز264.8 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 25 مهاجرا غير شرعي

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