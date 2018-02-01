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01/02/2018 17:26:00

انطلاق انتخابات المجلس الدستوري الاثنين القادم


والنائبة خديجة يشكور عن تيسمسيلت على عتبة المجلس

يبدو ان هناك اتفاق مسبق  ان لم يكن مبرم بين الحزبين  جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حول الوصول الى الفوز بعضوية المجلس الدستوري  ولايستبعد بابرام اتفاق بين الطرفين استنادا للمعلومات الاعلامية التي ركزت بالتحديد على ان هناك ارضية اتفاق بين الطرفين تمثلت في تقديم مرشح عن جبهة التحرير عن المجش الشعبي الوطني  فيما اسند للتجمع ان يقدم ممثله عن مجلس الامة .واستنادا لذات المصادر انه  تم تزكية عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي علي جرباع ليكون عضو المجلس الدستوري به خلفا لداود حسين الذي انتهت مهامه المنتهية ولايته، فيما تبقى العضوية الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني فهي محسومة للأفلان وقيادة الافلان تختار الان  بين ثلاثة مرشحين، هم النائب عن ولاية باتنة ورئيس لجنة الشؤون القانونية نزار الشريف، والنائب عن ولاية تيسمسيلت يشكور خديجة، تنطلق  عملية الانتخاب وفق أحد الإجرائيين سواء برفع اليد في حالة المترشح الوحيد، ويعتبر فائزا بحصوله على أغلبية الأصوات المعبر عنها، أو الاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين، وفي هذه الحالة تخضع العمليــة للترتيبات، حيث يعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات.

وتتم مناداة النواب للتصويت في الدور الثاني، حسب نفس الإجراءات المتبعة في الدور الأول، ويسلم لكل نائب ظرف وورقتان للتصويت خاصتان بالمترشحين الأول والثاني. بعد فرز الأصوات في الدور الثاني، يعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات في الدور الثاني، يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا. ويعلن رئيس الجلسة نتائج الاقتراع.

للإشارة، يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر عضوا أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوين منتخبين من المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين ينتخبهم مجلس الأمة واثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من طرف مجلس الدولة.

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