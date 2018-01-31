الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
31/01/2018 20:08:00

حرب كلامية بين مقري وبومهدي عضوالمكتب السياسي للافلان


استنادا إلى ما أشارت إليه مصادر إعلامية محلية ان حربا كلامية خطيرة اشتعلت بين حمس وجبهة التحرير الوطني وهو ما أكده حديث عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، الذي رفض تلك الاتهامات حسب ذات المصدر التي وجهها عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم  إلى حزب  جبهة التحرير الوطني وحسب ذات المصدر نفسه الذي نقل الخبر عبر اتصال هاتفي أكد  بومهدي، أمس الاربعاء  أن الضعف السياسي لحمس، هو ما “جعلها تتهجم على الآفلان القوي، والذي يتمتع بقدرته على المساهمة في تسيير البلاد بشكل صائب وناجح”. والأرجح أن حربا كلامية بين حليف الأمس ومعارض اليوم . نهايتها غير واضحة المعاني وحتى المعالم نظرا لما تناقلته مصادر إعلامية متفرقة حول الصراع القائم بين حمس والافلان خاصة في سياق أصابع الاتهامات الخطيرة بين الأطراف  المشار إليها حيث أكد بومهدي لذات المصدر  بأن موقف الإسلاميين في العشرية السوداء كان ضد الدولة الجزائرية .فيما اعتبر عبد الرزاق مقري هو الأخر ، أمس الاربعاء  في منشور له عبر صفحته على موقع “فايسبوك”، أن ما حدث للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري وطريقة الإطاحة به من الحزب كانت غير لائقة  قائلا :لا أظن أن حزبا خذل زعيما بحجم مهري كما فعلت جبهة التحرير مع زعيمها”، مضيفا بأن “جبهة التحرير خذلت الدولة ولم تقف معها في وقت المحنة، بل كانت صفا واحدا مع خصومها الأكثر تشددا ممن اتهموا بتبني عمليات إرهابية آنذاك،

 

عدد القراءات 69 مرة | قراءات اليوم 20 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حرب كلامية بين مقري وبومهدي عضوالمكتب السياسي للافلان

استنادا إلى ما أشارت إليه مصادر إعلامية محلية ان حربا كلامية خطيرة اشتعلت بين حمس وجبهة التحرير الوطني وهو ما أكده حديث عضو المكتب السياسي
image

القضاء على ارهابيين باولاد عنتر بولاية المدية

على إثر عملية بحث وتفتيش ببلدية أولاد أهلال، دائرة أولاد عنتر بولاية المدية الناحية العسكرية الاولى ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم الاربعاء
image

توقيف المتورط في قضية إهانة وتهديد قاضي بالعاصمة

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم الاربعاء بشأن توقيف المدعو (ع/م) القاطن ببلدية بئر خادم (الجزائر العاصمة) والمتورط في قضية إهانة وتهديد
image

تحديد هوية إرهابيين (02) خطيرين مقضى عليهما بجيجل

تبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جانفي 2018، بمنطقة مشتة محسن، ببلدية برج الطهر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ،
image

مساري وعسّاف يطلقان أغنية "Roll With It"

أطلق مغني الـ"بوب" العالمي "مساري" أغنيته الجديدة "Roll With It" والتي تجمعه بالفنان العربي العالمي محمد عسّاف. وقال مساري تعليقاً على هذا العمل "اخترت التعاون مع
image

واسيني الأعرج يوقع روايته "ليالى إيزيس كوبيا" في معرض الكتاب

احتفل الكاتب الجزائري واسيني الأعرج بتوقيع روايته "ليالى إيزيس كوبيا.. ثلاث مائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية"، الصادر عن دار البيروتية، بمكتبة التنمية بمعرض القاهرة
image

الداخلية اليمنية تؤكد تعاملها إيجابيا مع بيان دول التحالف العربي

 أكدت وزارة الداخلية اليمنية، التزامها بالتعامل إيجابيا مع بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الصادر ،أمس؛ بخصوص تهدئة الأوضاع في العاصمة المؤقتة للبلاد، مدينة عدن. وأوضحت
image

الاتحاد الإفريقي يعزل المغرب

  قام الاتحاد الافريقي باديس ابابا بعزل المغرب، معربا عن دعمه لمواصلة المفاوضات المباشرة بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأعرب رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في اطار
image

السفير الفرنسي: استثمار المؤسسات الفرنسية "يشهد تطورا" في الجزائر

·      منح  التأشيرات تضاعف إلى 413 ألف تأشيرة أكد سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور مساء ، أول أمس، أن استثمار المؤسسات الفرنسية بالجزائر "يشهد تطورا". وأوضح السفير
image

بن مرادي يجتمع بممثلي جمعيات حماية المستهلك

إجتمع وزير التجارة ،محمد بن مرادي، بأعضاء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ممثلة في رئيسها وأمينها العام لمعالجة أزمة الحليب وإشكالية مادة الخبز . وأوضحت جمعية حماية
قيم هذا المقال
0