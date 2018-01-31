حرب كلامية بين مقري وبومهدي عضوالمكتب السياسي للافلان





استنادا إلى ما أشارت إليه مصادر إعلامية محلية ان حربا كلامية خطيرة اشتعلت بين حمس وجبهة التحرير الوطني وهو ما أكده حديث عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، الذي رفض تلك الاتهامات حسب ذات المصدر التي وجهها عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم إلى حزب جبهة التحرير الوطني وحسب ذات المصدر نفسه الذي نقل الخبر عبر اتصال هاتفي أكد بومهدي، أمس الاربعاء أن الضعف السياسي لحمس، هو ما “جعلها تتهجم على الآفلان القوي، والذي يتمتع بقدرته على المساهمة في تسيير البلاد بشكل صائب وناجح”. والأرجح أن حربا كلامية بين حليف الأمس ومعارض اليوم . نهايتها غير واضحة المعاني وحتى المعالم نظرا لما تناقلته مصادر إعلامية متفرقة حول الصراع القائم بين حمس والافلان خاصة في سياق أصابع الاتهامات الخطيرة بين الأطراف المشار إليها حيث أكد بومهدي لذات المصدر بأن موقف الإسلاميين في العشرية السوداء كان ضد الدولة الجزائرية .فيما اعتبر عبد الرزاق مقري هو الأخر ، أمس الاربعاء في منشور له عبر صفحته على موقع “فايسبوك”، أن ما حدث للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري وطريقة الإطاحة به من الحزب كانت غير لائقة قائلا :لا أظن أن حزبا خذل زعيما بحجم مهري كما فعلت جبهة التحرير مع زعيمها”، مضيفا بأن “جبهة التحرير خذلت الدولة ولم تقف معها في وقت المحنة، بل كانت صفا واحدا مع خصومها الأكثر تشددا ممن اتهموا بتبني عمليات إرهابية آنذاك،

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