القضاء على ارهابيين باولاد عنتر بولاية المدية
على إثر عملية بحث وتفتيش ببلدية أولاد أهلال، دائرة أولاد عنتر بولاية المدية الناحية العسكرية الاولى ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 على إرهابيين (02) خطيرين. كما مكنت هذه العملية التي لا تزال متواصلة من ضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان.
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