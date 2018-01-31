توقيف المتورط في قضية إهانة وتهديد قاضي بالعاصمة





أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم الاربعاء بشأن توقيف المدعو (ع/م) القاطن ببلدية بئر خادم (الجزائر العاصمة) والمتورط في قضية إهانة وتهديد قاضي, أن عملية التوقيف جاءت "تنفيذا للتعليمات الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة عن تهمة إهانة وتهديد قاضي أثناء تأدية مهامه". وأوضح نفس المصدر أنه "على إثر ما تم تداوله في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك حول عملية توقيف المدعو (ع/م) القاطن ببلدية بئر خادم بالجزائر العاصمة من طرف قوات الشرطة, توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التوقيف جاءت تنفيذا للتعليمات الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة عن تهمة إهانة وتهديد قاضي أثناء تأدية مهامه"، وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن "عملية توقيف المعني بالأمر تمت في إطار قانوني في ظل ما تمليه قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان", مشيرة الى أنه "استفاد من كافة الحقوق المكفولة قانونا وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة صبيحة اليوم الموافق لـ31 جانفي 2018". وفي هذا الإطار, تذكر المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى "عدم الانسياق وراء الادعاءات التي يسعى مروجوها إلى تغليط الرأي العام وبث الريبة لاستعمالها لأغراض شخصية دون التأكد من حقيقة هذه الحالات".

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