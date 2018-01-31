تحديد هوية إرهابيين (02) خطيرين مقضى عليهما بجيجل
تبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 جانفي 2018، بمنطقة مشتة محسن، ببلدية برج الطهر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، والتي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) خطيرين واسترجاع ثلاث (03) أسلحة نارية وكمية معتبرة من الذخيرة، تم تحديد هوية هذين المجرمين، ويتعلق الأمر بكل من "ص. عادل" المكنى "هشام أبو رواحة"، الذي كان مكلفا بالدعاية والتحريض، و"ب.التركي" المدعو "عبد الرحيم هارون". الارهابيان التحقا بالجماعات الارهابية سنة 1994. وفي سياق هذه العملية، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس المنطقة مخبأين للإرهابيين (02) يحويان قنبلة يدوية (01) ولغما (01) تقليدي الصنع و(04) ألواح لتوليد الطاقة الشمسية ومواد غذائية وألبسة وأفرشة وكذا أغراضا مختلفة.
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