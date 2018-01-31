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31/01/2018 12:52:00

بن مرادي يجتمع بممثلي جمعيات حماية المستهلك


إجتمع وزير التجارة ،محمد بن مرادي، بأعضاء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ممثلة في رئيسها وأمينها العام لمعالجة أزمة الحليب وإشكالية مادة الخبز . وأوضحت جمعية حماية المستهلك في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بالقول:"..اللقاء الذي جمعهم مع وزير التجارة محمد بن مرادي تمحور حول أهم القضايا الكبرى الراهنة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى مواضيع هامشية أخرى". وأكدت المنظمة أن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عقدت لقاءا مع وزير التجارة قاسمهم فيه وجهة نظرهم حول عديد القضايا المتعلقة أساسا بأزمة مادة الحليب وإشكالية مادة الخبز ،وكذا مرافقة مصالح الوزارة للحملات التفتيشية التي تقوم بها"، موضحة أن "اللقاء تضمن العديد من القضايا والملفات العالقة المتعلقة أساسا بأزمة الحليب ،وكذا الحلول التي يتوجب وضعها للنهوض بهذه الشعبة التي زادت من معاناة المواطنين نتيجة انخفاض القدرة الشرائية بالإضافة إلى إشكالية الأسواق المحلية ومطالبة تدخل وزارة التجارة لحلها بعد عجز السلطات المحلية على ذلك ". وأضافت الجهة ذاتها بالقول:"..اللقاء كان صريحا وجريئا لأبعد حد وساهم في نجاحه رغبة الوزير في أن ننقل له وجهة نظرنا و معلوماتنا بعيدا عن التقارير الرسمية مع التفصيل في عديد القضايا التي يعاني منها المستهلك الجزائري ، والتي تعود إلى الواجهة في كل مرة كأزمة الحليب و الخبز مع اقتراح حلول جذرية لها". كما طالبت المنظمة "كبح الزيادات العشوائية للمنتجات المحلية بإلزام المتعاملين على إصدار بيان رسمي يعلم فيه المستهلك بزيادة السعر و نسبة الزيادة وعلى أي أساس حددت نسبة الزيادة ،وكذا محاربة المضاربة في المنتجات المستوردة بعد صدور قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد"، مجددة المطالبة "بتحديد هامش ربح للسلع الواسعة الاستهلاك كمرحلة أولى و العمل بالفوترة لكبح تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط ، كما طالبت المنظمة بتفعيل جهاز الإنذار المبكر لمواجهة الأزمات الطارئة مثل ما حدث مؤخرا مع حليب الأطفال ". وتطرقت المنظمة إلى "مشكل التموين الذي تشهده بعض المناطق الحدودية، بالإضافة إلى العراقيل والمشاكل التي تلاقيها مكاتب المنظمة عبر الوطن مع بعض المصالح الخارجية لوزارة التجارة"، مؤكدة "نقلها لهواجس المستهلك من خلال تقديم صورة واضحة عن واقع السوق مع تقديم مقترحات عملية"، وقالت إنها لقيت إستجابة من طرف الوزير "لحلحلة" كل المشاكل وتجاوز كل العقبات من خلال الاهتمام بالعمل والتعاون المشترك الذي من شأنه إعادة الطمأنينة للمواطنين وتجنب كل ما يعرقل صفو حياتهم والتي نأمل أن تتحقق مستقبلا".

 

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